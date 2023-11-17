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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (17 Kasım 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 5 film birden vizyona girdi (17 Kasım 2023)

    17.11.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 5 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam'ın podcast olarak başlattığı aynı isimli mizah programının sinema uyarlaması "Meksika Açmazı" vizyona girdi. Hunger Games (Açlık Oyunları) serisinin en başına götüren "Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı" filmi seyircisiyle buluştu. "Birkaç Mısraymış Meğer", iki genç arasında yaşanan duygu dolu platonik bir aşk hikayesini ele alıyor. Bilim kurgu ve aksiyonu bir araya getiren "Alya", özel güçleri olan kadın kahramanın yaşadıklarını sinema perdesine yansıtıyor. Haftanın korku filmi ise "Cin Gelini" olarak belirlendi.

    Günün Trend Haberleri

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    AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI

    AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI
    Francis Lawrence'ın yönettiği "Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı", Coriolanus Snow'un Panem'in başına geçmeden yıllar önce, 18 yaşındaki hikayesini konu ediniyor. Aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, Açlık Oyunları serisinin ana karakteri Katniss Everdeen'den öncesine giderek Coriolanus Snow'un gençliği ve düzenlenen 10. Açlık Oyunları'nı odağına alıyor.

    ALYA

    ALYA
    Bilim kurgu ve aksiyonu bir araya getiren "Alya", özel güçleri olan kadın kahramanın yaşadıklarını sinema perdesine yansıtıyor. Gerçek kimliğini bulmak zorunda olan, hafızası silinen bir ajanın hikayesini konu edinen filmin yönetmenliğini Jandae Percem üstleniyor. Filmin başrollerinde ise ünlü şarkıcı Edis ve Jandae Perçem'in yanı sıra Hande Ataizi, Alper Atak, Gonca Vuslateri ve Beste Kökdemir rol aldı.

    BİRKAÇ MISRAYMIŞ MEĞER

    BİRKAÇ MISRAYMIŞ MEĞER
    Senaristliğini ve yönetmenliğini Hüsamettin Elçi'nin üstlendiği "Birkaç Mısraymış Meğer", iki genç arasında yaşanan duygu dolu platonik bir aşk hikayesini ele alıyor.Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven'in başrollerini paylaştığı film, geçmişte yaşanan aşkların naifliğini ve duygu yoğunluğunu beyaz perdeye taşıyor.

    CİN GELİNİ

    CİN GELİNİ
    Haftanın korku filmlerinden "Cin Gelini", araştırma yapmak için gittikleri köyde kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulan araştırma grubunun hikayesini anlatıyor.

    MEKSİKA AÇMAZI

    MEKSİKA AÇMAZI
    Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam'ın podcast olarak başlattığı aynı isimli mizah programının sinema uyarlaması "Meksika Açmazı" seyircisiyle buluştu. Yönetmen koltuğuna Alper Mestçi'nin oturduğu filmde, aldıkları teklif üzerine Kapadokya'ya giden ve burada ilişkilerini tehdit eden bir dizi olay yaşayan üç arkadaşın yaşadıkları işleniyor. (AA)
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    Anahtar Kelimeler:
    sinema vizyon
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