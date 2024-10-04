Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (4 Ekim 2024)

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı "Joker: İkili Delilik" izleyici ile buluştu. Meryem Uzerli'nin başrolünde oynadığı "Güzel Bir Rüya" komedi ve macera karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Gerilim ve komedi karışımı "Tezgah" filmi görücüye çıktı. "Leydi Di" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. "Karanlığın Öfkesi", korku ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Onur Uzun'un yönettiği "Yaren Leylek" bir diğer yerli yapım oldu. Animasyon film "Pırıl: Sayıların Gizemi" 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanacak.