Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (4 Ekim 2024)

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı "Joker: İkili Delilik" izleyici ile buluştu. Meryem Uzerli'nin başrolünde oynadığı "Güzel Bir Rüya" komedi ve macera karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Gerilim ve komedi karışımı "Tezgah" filmi görücüye çıktı. "Leydi Di" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. "Karanlığın Öfkesi", korku ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Onur Uzun'un yönettiği "Yaren Leylek" bir diğer yerli yapım oldu. Animasyon film "Pırıl: Sayıların Gizemi" 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanacak.
Meryem Uzerli'nin başrolünde oynadığı "Güzel Bir Rüya" komedi ve macera karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Yiğit Nayır ve Mert Nayır'ın Uzerli'ye eşlik ettiği, Alp Kamber yönetmenliğindeki film, 2005 yazında küçük bir kasabada yaşayan iki çocuktan birinin aşık olduğu film yıldızı Meryem'e ulaşmak için Samsun Ladik'ten İstanbul'a uzanan zorlu yolculuğunu anlatıyor.
Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı aksiyon ve dram ağırlıklı müzikal film "Joker: İkili Delilik" izleyiciyle buluştu. Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck'in, Harley Quinn ile gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfedişini konu ediniyor.Phoenix'in Joker rolüne geri döndüğü filmde, Lady Gaga ise Harley Quinn karakterine hayat veriyor. İkiliye Catherine Keener, Brendan Gleeson, Steve Coogan ve Zazie Beetz eşlik ediyor.
Okan Kara'nın yönettiği, Osman Cavcı, Seval Arun ve Mehmet Özcan Varaylı'nın rol aldığı "Karanlığın Öfkesi", korku ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan ve Muharrem Türkseven'in rol aldığı "Leydi Di" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Kamil Aydın'ın yönettiği film, bir yeminli mali müşavirin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
Fatih Bezirgan'ın çektiği animasyon film "Pırıl: Sayıların Gizemi", Pırıl ve arkadaşlarının dünyayı yaşanan kargaşadan kurtarmak için atıldığı maceraları konu alıyor.