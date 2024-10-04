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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (4 Ekim 2024)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (4 Ekim 2024)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.10.2024 15:41
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Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 6'sı yerli, 7 yapım izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı "Joker: İkili Delilik" izleyici ile buluştu. Meryem Uzerli'nin başrolünde oynadığı "Güzel Bir Rüya" komedi ve macera karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Gerilim ve komedi karışımı "Tezgah" filmi görücüye çıktı. "Leydi Di" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. "Karanlığın Öfkesi", korku ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Onur Uzun'un yönettiği "Yaren Leylek" bir diğer yerli yapım oldu. Animasyon film "Pırıl: Sayıların Gizemi" 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanacak.

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VİZYON HAREKETLENDİ

GÜZEL BİR RÜYA

GÜZEL BİR RÜYA

Meryem Uzerli'nin başrolünde oynadığı "Güzel Bir Rüya" komedi ve macera karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Yiğit Nayır ve Mert Nayır'ın Uzerli'ye eşlik ettiği, Alp Kamber yönetmenliğindeki film, 2005 yazında küçük bir kasabada yaşayan iki çocuktan birinin aşık olduğu film yıldızı Meryem'e ulaşmak için Samsun Ladik'ten İstanbul'a uzanan zorlu yolculuğunu anlatıyor.

JOKER: İKİLİ DELİLİK

JOKER: İKİLİ DELİLİK

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı aksiyon ve dram ağırlıklı müzikal film "Joker: İkili Delilik" izleyiciyle buluştu. Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck'in, Harley Quinn ile gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfedişini konu ediniyor.Phoenix'in Joker rolüne geri döndüğü filmde, Lady Gaga ise Harley Quinn karakterine hayat veriyor. İkiliye Catherine Keener, Brendan Gleeson, Steve Coogan ve Zazie Beetz eşlik ediyor.

KARANLIĞIN ÖFKESİ

KARANLIĞIN ÖFKESİ

Okan Kara'nın yönettiği, Osman Cavcı, Seval Arun ve Mehmet Özcan Varaylı'nın rol aldığı "Karanlığın Öfkesi", korku ve gerilim sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

LEYDİ Dİ

LEYDİ Dİ

Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan ve Muharrem Türkseven'in rol aldığı "Leydi Di" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Kamil Aydın'ın yönettiği film, bir yeminli mali müşavirin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

PIRIL: SAYILARIN GİZEMİ

PIRIL: SAYILARIN GİZEMİ

Fatih Bezirgan'ın çektiği animasyon film "Pırıl: Sayıların Gizemi", Pırıl ve arkadaşlarının dünyayı yaşanan kargaşadan kurtarmak için atıldığı maceraları konu alıyor.

Anahtar Kelimeler:
vizyon
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