Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (25 Ağustos 2023)

GEZEGENLER SAVAŞI

Frant Gwo ve Erlendur Sveinsson'un yönettiği "Gezegenler Savaşı" aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Andy Lau, Jing Wu ve Hao Feng'in rol aldığı Çin yapımı filmin konusu özetle şöyle: "Yakın gelecekte, güneşin hızla yanmakta olduğunu ve bu süreçte Dünya'yı yakında yok edeceğini öğrenen insanlar, gezegeni güneşin ateşli parlamalarının çok uzağına, yeni bir güneş sistemine itmek için devasa motorlar yapar. Evrene yolculuk tehlikelidir ve insanlığın hayatta kalması için son şansı, dünyayı kurtarmak için tehlikeli bir ölüm kalım operasyonunu gerçekleştirmek olacak."