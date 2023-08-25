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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (25 Ağustos 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (25 Ağustos 2023)

    25.08.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde 2’si yerli 8 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Andre Ovredal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Drakula: Son Yolculuk", "Demeter" adlı gemide yaşanan gerilim dolu hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Shailene Woodley, Ben Mendelsohn ve Ralph Ineson'un başrollerini paylaştığı "Katili Yakalamak" gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

    VİZYON HAREKETLENDİ

    DRAKULA:SON YOLCULUK

    DRAKULA:SON YOLCULUK

    "Drakula: Son Yolculuk", üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan 50 ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere yola çıkan "Demeter" adlı ticari gemide yaşanan gerilim dolu hikayeyi aktarıyor.   Andre Ovredal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Corey Hawkins, David Dastmalchian ve Aisling Franciosi paylaştı. Film, Bram Stoker'ın tüyler ürpetici romanı Dracula'nın "Kaptanın Seyir Defteri" adlı bölümünden beyazperdeye uyarlandı.

    EFSUNLU 3: MUSKA

    EFSUNLU 3: MUSKA

    Uğur Kaplan'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Efsunlu 3: Muska", bir ruh sağlığı merkezinde akıbeti belli olmayan kayıp kadın hastabakıcıları araştıran genç bir gazetecinin başından geçenleri anlatıyor.

    GEZEGENLER SAVAŞI

    GEZEGENLER SAVAŞI

    Frant Gwo ve Erlendur Sveinsson'un yönettiği "Gezegenler Savaşı" aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.   Andy Lau, Jing Wu ve Hao Feng'in rol aldığı Çin yapımı filmin konusu özetle şöyle:   "Yakın gelecekte, güneşin hızla yanmakta olduğunu ve bu süreçte Dünya'yı yakında yok edeceğini öğrenen insanlar, gezegeni güneşin ateşli parlamalarının çok uzağına, yeni bir güneş sistemine itmek için devasa motorlar yapar. Evrene yolculuk tehlikelidir ve insanlığın hayatta kalması için son şansı, dünyayı kurtarmak için tehlikeli bir ölüm kalım operasyonunu gerçekleştirmek olacak."

    GRAN TURISMO

    GRAN TURISMO

    Archie Madekwe, David Harbour ve Orlando Bloom'un rol aldığı "Gran Turismo", Neill Blomkamp'ın yönetmenliğinde beyaz perdeye taşındı.   Jason Hall ve Zach Baylin'in senaryosunu kaleme aldığı film, bir adamın olağanüstü oyun yeteneklerini kullanarak profesyonel bir araba yarışçısı olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alıyor.

    KATİLİ YAKALAMAK

    KATİLİ YAKALAMAK

    Shailene Woodley, Ben Mendelsohn ve Ralph Ineson'un rol aldığı ve Damian Szifron'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, bir katilin izini sürmeye yardımcı olması amacıyla FBI tarafından işe alınan bir polisin hikayesini işliyor.

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    sinema film vizyon

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