"Singer 170. Yıl Sergisi" Bursa'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Singer'in 170 yıllık tarihine tanıklık eden "Singer 170. Yıl Sergisi" Bursa Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde açıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dikiş makinesi sektörünün lider markalarından Singer'in iki asra yakın tarihinde tanıklık ettiği önemli dönüm noktalarını, her biri özel bir hayat hikayesine dokunan makine ve belgelerle anlattığı sergi, 3 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergide, sosyal ve ekonomik olayların izlerini taşıyan makine ve materyaller ilk kez gün yüzüne çıkarıldı.

Yurt dışından ve Anadolu’nun farklı bölgelerinden toplanan, şahsi koleksiyonlardan temin edilen tarihi makinelerin yanı sıra tarihi değeri olan radyo, makas, kaşık, saat gibi Singer markalı birçok ürün, nostaljik fotoğraflar, fatura ve kıymetli belgelere de sergide yer verildi.

Online ziyarete de açılan sergi, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle "https://singer.com.tr/singersanalmuze/" adresinden izlenebilecek.

Sergi, 15 Ocak 2023'te sona erecek.