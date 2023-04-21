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  4. Sınır dışı edilmesi gündemdeydi! Cinsel organını tuttuğu iddia edilen Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi!

Sınır dışı edilmesi gündemdeydi! Cinsel organını tuttuğu iddia edilen Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi!

21.04.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, hareketleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Al Hilal mücadelesinden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Al Nassr'da maç sonu taraftarlar Lionel Messi tezahüratı yaparken, Ronaldo cinsel organını tutarak karşılık vermişti. Sınır dışı edilmesi gündemde olan Portekizli yıldız için kulübünden resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle ülke gündemine oturmuştu. Bazı futbolseverler, Portekizli futbolcunun cinsel organını tuttuğunu iddia ederek yıldız ismin sınır dışı edilmesini istemişti. Al Nassr'dan flaş bir açıklama geldi.

CİNSEL ORGANINI TUTTU 

CİNSEL ORGANINI TUTTU 

Al Nassr'ın 2-0 kaybettiği Al Hilal maçı sonrası rakip takım taraftarları Cristiano Ronaldo'yu sinirlendirmek için "Messi" tezahüratı yapmıştı. Bu tezahürat karşısında Portekizli yıldız ise soyunma odası koridoruna girerken eliyle cinsel organını tutmuştu.

"SINIR DIŞI EDİLSİN" 

"SINIR DIŞI EDİLSİN" 

Ronaldo'nun yaptığı bu hareket bir grup Suudi futbolseverin büyük tepkisini çekerken, Arabistan'daki futbol kariyeri tehlikeye girdi. Sosyal medyada Portekizli yıldızı eleştiren Suudi futbolseverler, özellikle Ramazan ayında yapılan bu hareketin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bazıları ise Ronaldo'nun takımdan gönderilmesi hatta sınır dışı edilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

"KASIK BÖLGESİNDE AĞRI VARDI"

"KASIK BÖLGESİNDE AĞRI VARDI"

Yaşanan gerginlik sonrasında Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo için açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibinin bildirisinde, "Cristiano Ronaldo müstehcen bir hareket yapmadı. Sadece kasık bölgesinde ağrı vardı." ifadeleri yer aldı.

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