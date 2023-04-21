Sınır dışı edilmesi gündemdeydi! Cinsel organını tuttuğu iddia edilen Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi!

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle ülke gündemine oturmuştu. Bazı futbolseverler, Portekizli futbolcunun cinsel organını tuttuğunu iddia ederek yıldız ismin sınır dışı edilmesini istemişti. Al Nassr'dan flaş bir açıklama geldi.
Al Nassr'ın 2-0 kaybettiği Al Hilal maçı sonrası rakip takım taraftarları Cristiano Ronaldo'yu sinirlendirmek için "Messi" tezahüratı yapmıştı. Bu tezahürat karşısında Portekizli yıldız ise soyunma odası koridoruna girerken eliyle cinsel organını tutmuştu.
Ronaldo'nun yaptığı bu hareket bir grup Suudi futbolseverin büyük tepkisini çekerken, Arabistan'daki futbol kariyeri tehlikeye girdi. Sosyal medyada Portekizli yıldızı eleştiren Suudi futbolseverler, özellikle Ramazan ayında yapılan bu hareketin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bazıları ise Ronaldo'nun takımdan gönderilmesi hatta sınır dışı edilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.
Yaşanan gerginlik sonrasında Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo için açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibinin bildirisinde, "Cristiano Ronaldo müstehcen bir hareket yapmadı. Sadece kasık bölgesinde ağrı vardı." ifadeleri yer aldı.