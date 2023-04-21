Sınır dışı edilmesi gündemdeydi! Cinsel organını tuttuğu iddia edilen Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi!

"SINIR DIŞI EDİLSİN"

Ronaldo'nun yaptığı bu hareket bir grup Suudi futbolseverin büyük tepkisini çekerken, Arabistan'daki futbol kariyeri tehlikeye girdi. Sosyal medyada Portekizli yıldızı eleştiren Suudi futbolseverler, özellikle Ramazan ayında yapılan bu hareketin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bazıları ise Ronaldo'nun takımdan gönderilmesi hatta sınır dışı edilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.