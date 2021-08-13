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Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

13.08.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel sonrası tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesinin hizmete girmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları hızlandırıldı.

Şiddetli yağış sonrası Ayancık Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşmasıyla büyük bölümü sular altında kalan ilçede, Ayancık Devlet Hastanesinin yeniden hizmete alınması için çalışma yürütülüyor.

Sel sularının getirdiği balçıkla kaplanan ve elektrik verilemeyen Aydıncık Devlet Hastanesindeki hastalar, sel felaketinin birinci günü UMKE tarafından tahliye edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesine nakledilmişti.

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kepçe, iş makineleri, vidanjörlerle hastanenin içindeki çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.

Çalışmalara kentteki komando birlikleri de destek veriyor.

Temizlik çalışmalarının yanı sıra hastanenin zarar gören kısımları da onarılıyor.

Sel felaketinin ikinci gününde hastanede inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatıyla hastanenin yeniden hizmet vermeye hazır hale getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Karayolları ekipleri yollardaki çamurları temizlerken, DSİ görevlileri de Ayancık Çayı'nın kenarında biriken ağaç parçaları ve molozları kaldırıyor.

Bölgedeki helikopterlerce selden etkilenen Babaçay köyüne arama kurtarma ekipleri götürüldü. Köyde mahsur kalanları tahliye çalışmaları da sürüyor.

Öte yandan, Ayancık'taki çalışmalar AA muhabiri tarafından drone ile görüntülendi.

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

- Sel sonrası tahliye edilen Ayancık Devlet Hastanesinin hizmete girmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Sinop Ayancık'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor
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