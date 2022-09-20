Sinop'ta Millet Bahçesi Projesi kapsamında 13 bin fidan dikilecek

SİNOP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sinop'ta hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında 13 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Kentte geçen yıl temeli atılan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde alanın yeşillendirme çalışmalarına başlandı.

Vali Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, büyük heyecanla tamamlanmasını bekledikleri projenin son aşamasına geldiklerini söyledi.

Projede ilk amaçlarının 2 bin 500 yıllık tarihi surları turizme kazandırmak olduğunu belirten Karaömeroğlu, bu kapsamda alandaki tüm binaları yıktıklarını, tarihi kale surlarını açığa çıkardıklarını anlattı.

Projenin ikinci etabında yeşillendirme çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Karaömeroğlu, "Millet Bahçesi Projesi içinde 5 bin metrekare çim alan var. 13 bin fidan dikimi olacak. 54 farklı türde ağaç dikimi yapacağız. İnsanlar hep, 'Ağaç falan mı kesecekler' diye endişe ettiler. Oysa bu, çevre dostu bir projedir, Daha yeşil Sinop yaratma amaçlıdır." ifadelerini kullandı.

Karaömeroğlu, alandaki tarihi eserlerin sergileneceği bir açık hava müzesi oluşturulması yönünde de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Vali Karaömeroğlu, daha sonra Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ile alana ilk fidanın dikimini gerçekleştirdi. ​​​​​​​