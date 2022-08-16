Hatice Altay idaresindeki 34 ND 7443 plakalı otomobil , kent merkezi Kiraztepe mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki bir araç ile yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra iki katlı bir evin bahçesine devrildi.

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

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