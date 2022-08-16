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Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

16.08.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop’ta, otomobilin evin bahçesine devrildiği kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatice Altay idaresindeki 34 ND 7443 plakalı otomobil, kent merkezi Kiraztepe mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki bir araç ile yol kenarındaki durağa çarptıktan sonra iki katlı bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Asiye Kocadağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Ekrem ve Şifanur A. sağlık ekiplerine Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Asiye Kocadağ’nın cenazesi ise incelemenin ardından hastane morguna konuldu. ​​​​​​​

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

Sinop’ta otomobilin bahçeye devrildiği kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Sinop Otomobil kaza

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İnci Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Ayancik
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