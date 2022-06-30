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Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

30.06.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta sel nedeniyle yollarında hasar oluşan bazı köylere helikopterle jeneratör ulaştırıldı.

Ayancık ilçesinde sağanağın ardından yollarında hasar meydana gelen üç köye, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle jeneratör götürüldü.

Helikopterle köylere ulaştırılan jeneratörler, önce boş bir araziye indirildi. Buradan YEDAŞ ekipleri ve köylüler tarafından alınarak traktöre yüklenen jeneratörler bölgede bulunan trafolara konuldu.

YEDAŞ ekiplerince bağlantıları yapılan jeneratörlerin çalışmasının ardından köylere enerji verilmeye başlandı.

- "Devlet büyüklerimiz sağ olsun"

Çaybaşı köyü sakinlerinden Şükrü Açıkgöz, AA muhabirine, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da selle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Devletin yeniden yardımlarına koştuğunu vurgulayan Açıkgöz, "Devlet büyüklerimiz sağ olsun. Vatandaş olarak söyleyebileceğimiz bu. Allah razı olsun." dedi.

Şükrü Özkan ise köylerine 16 saat boyunca yağmur yağdığını dile getirdi.

Yağmurun köy yollarına zarar verdiğini anlatan Özkan, "Yağmurla birlikte elektriğimiz de kesildi ama devletimizden Allah razı olsun. Yine bize jeneratör getirdiler. Devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu ise devletin büyük desteğiyle enerji sorunu yaşayan bütün köylere ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Selden nedeniyle dere kenarlarındaki hatlarımızda kopmalar oldu. Sonrasında maalesef ulaşım sıkıntıları yaşadık. Jandarma Genel Komutanlığımız sağ olsun, helikopterle bizi köylere ulaştırdılar. Köylüler ile taşıdığımız jeneratörleri YEDAŞ'ın görünmez kahramanları çalıştırarak tüm köylerimize enerjiyi sunduk. Vatandaşlarımızın mutluğunu görmek bizi de çok mutlu etti."

Keseroğlu, kent genelinde enerji sorunu olan yerleşim birimi bulunmadığını sözlerine ekledi.

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sinop'ta selden etkilenen bazı köylere helikopterle jeneratör götürüldü

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