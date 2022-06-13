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Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

13.06.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

SİNOP (AA) - Sinop'ta, denizle ormanının iç içe olduğu Hamsilos Tabiat Parkı'na yapılan iki kilometrelik bisiklet yolunun kısa sürede hizmete açılması planlanıyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, beraberinde diğer ilgililerle bisiklet yolu yapımı çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu.

Burada çalışmaları takip ederek, yetkililerden bilgi alan Maviş, 8,5 milyon lira maliyetle yapılan bisiklet yolunu yaz dönemi içinde hizmete açmayı düşündüklerini söyledi.

Maviş, Hamsilos Tabiat Parkı'nın sadece Sinop'un değil, bölgenin de en güzel tabiat alanlarından birisi olduğuna dikkati çekerek, "Projemiz tamamlandığında insanlar bu güzel doğa eşliğinde bisiklet kullanma keyfini yaşayacak." dedi.

Bölgede, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünün farklı proje uygulama çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Maviş, "Bisiklet yolu projemiz bunlardan bir tanesi. İhale sürecinin ardından şu an yapım çalışmaları devam ediyor. Planlamaya göre bu yaz döneminde hizmete açılacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Mavi ile yeşilin aynı tonda buluştuğu bu güzel ortamda bisiklet kullanmanın keyfini çıkarsınlar." diye konuştu.

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

Sinop'ta tabiat parkına yapılan bisiklet yolu yaz döneminde hizmete açılacak

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