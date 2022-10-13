Daha sonra okul bahçesinde kontrollü olarak yakılan ateş, öğrenciler tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikat öncesi Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 212 öğrenci ve 48 personele eğitim verildi.

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

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