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Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

13.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla bir okulda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikat öncesi Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 212 öğrenci ve 48 personele eğitim verildi.

Tatbikatta, senaryo gereği okulda yangın çıktı.

Yangın alarmı verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Tatbikata katılan Vali Erol Karaömeroğlu, ana sınıfı öğrencileriyle okuldan tahliye edildi.

Öğrencilerin tahliyesinin ardından yangına müdahale edildi. Yaralanarak bina içinde mahsur kalan bir öğrenci ise ekiplerce sedyeyle çıkarılıp sağlık ekiplerine verildi.

Okulun terasında mahsur kalan öğretmen ise itfaiye merdiveni yardımıyla ekiplerce kurtarıldı.

Daha sonra okul bahçesinde kontrollü olarak yakılan ateş, öğrenciler tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

Tatbikata, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Baki Deniz, AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

Sinop'ta yangın tatbikatı yapıldı

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