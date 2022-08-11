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Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

11.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnak'ta Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulların ve kütüphanelerin talebi doğrultusunda masa, sıra, dolap ve sandalye üretimi yapıyor.

Okulda "mobilya" ve "metal" alanında öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı bulan öğrenciler, okulların hem eskiyen mobilyalarını onarıyor hem de eğitim kurumlarına yeni masa ve sandalye üretiyor.

Öğrenciler alın teriyle gerçekleştirdiği bu üretimle çevre illerdeki eğitim kurumlarının masa ve sandalye ihtiyacını karşılarken, emekleri karşılığında para da kazanıyor.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Reşit Sunar, AA muhabirine, okulda 6 usta öğretici, 2 öğretmen ve 26 öğrencinin faal olarak bu üretime katıldığını, 60'a yakın öğrencinin de montaj bölümünde çalıştığını anlattı.

- "Çevre okulların bakım ve onarım işlerini de okulumuz üstlenmekte"

Okulun "mobilya", "metal" ve "elektrik" bölümlerinin döner sermaye kapsamında üretim yaptığını ifade eden Sunar, gerçekleştirdikleri protokoller kapsamında tüm bölgeye sıra, masa, dolap, öğretmen masası ve sandalye ürettiklerini belirtti.

Sunar, şunları söyledi:

"Mobilya bölümünde akla gelebilecek tüm model ve çeşitleri üretmekteyiz. Metal bölümümüzde ise atık toplama ve geri dönüşüm konteynerleri ile toplantı sandalyeleri konusunda çalışmalarımız mevcut. Çevre okulların bakım ve onarım işlerini de artık okulumuz üstlenmekte. Bulunduğu bölgeye katma değer katan okulumuz, kalifiye ara eleman yetiştirme konusunda da öncü okullardan. Okulumuz bu üretimlerle döner sermaye kapsamında bu yıl yaklaşık 3 milyon lira ciroya ulaştı."

Sunar, bir yılda 50 okula 2 bin 200 mobilya ürettiklerini, okullardaki 965 mobilyanın tadilatını yaptıklarını belirterek, ayrıca 108 kütüphane ve 15 z-kütüphaneye de (zenginleştirilmiş kütüphane) mobilya üretimi yaptıklarını ifade etti.

Atölyede üretim yapan öğrencilerden Ramazan Özden de okulda gördükleri teorik ve uygulamalı eğitimlerle meslek edindiklerini, gerçekleştirdikleri üretim sayesinde de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını aktardı.

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

Şırnaklı öğrenciler eğitim kurumlarına masa, sıra, dolap ve sandalye üretiyor

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