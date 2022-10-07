Şırnak'ta araçla avukata çarpan polisin yargılanmasına devam edildi

Şırnak'ta bir avukata araçla çarptığı gerekçesiyle komiser yardımcısı S.E'nin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık S.E. hazır bulundu.

Duruşmaya mağdur sıfatıyla avukat Serkan Karataş katılmazken onun adına avukatları sanıktan şikayetçi oldu.

Sanık S.E. savunmasında, Serkan Karataş'a kasten çarpmadığını belirterek, "Aracımda geri giderken çarptım nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Kişiyi ilk kez olay yerinde gördüm. Kasten yaptığım bir durum değil" dedi.

Sanık S.E'nin tutuksuz yargılanma halinin devamına karar veren mahkeme, ayrıca "görevsizlik" kararı vererek dosyanın Şırnak Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini de kararlaştırdı.

İddianamede, sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

- Duruşmayı TBB Başkanı Erinç Sağkan da izledi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Yargılamada yapılacak değerlendirmenin hukuken 'insan öldürmeye teşebbüs' mü yoksa 'kasten yaralama suçu' mu olduğu ağır ceza mahkemesi tarafından yapılması gereken bir değerlendirme neticesidir ve mahkemenin de bunu görerek bir ara karar tesis etmesi hepimiz açısından kıymetlidir. Bizler bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Şırnak Baro Başkanı Rojhat Dilsiz de duruşmayı, Van, Gaziantep, Ağrı ve Hakkari'den birçok avukatın takip ettiğini söyledi.