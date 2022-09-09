YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

09.09.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, geçerli yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamının yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Ayar, gazetecilere, kentte hizmet veren 3 KYK yurdunda yapılan hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini, gelecek hafta başlayacak üniversite öğrencilerini beklediklerini söyledi.

Yapılan çalışmalarla yurtların kapasitelerini artırdıklarını vurgulayan Ayar, şunları kaydetti:

"Hem kız hem de erkek yurdumuzda hiçbir öğrencimiz yedekte kalmadı, hepsi asil olarak yerleşti. Gayet iyi bir ortamı öğrencilerimize hazırladık. Son derece konforlu bir rahatlığa sahip. Öğrencilerimizi bekliyoruz, onlara şimdiden başarılar diliyoruz. İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizde de yaklaşık 390 öğrenci yeni kayıt yaptı. Oradaki öğrencilerimizi de değişik misafirhanelerimize yönlendirdik. Orada da bir sorun yok. Yurt konusunda burada en ufak bir problem yok. Hatta önümüzdeki yılın tedbirlerini dahi almış bulunmaktayız."

Yurda yerleşen öğrencilerden Fatma Gündüz ise beklediğinden daha iyi bir yurt ortamı bulduğunu belirtti.

Adıyaman'dan geldiğini ve üniversiteye yerleştiğini aktaran Gündüz, "Ailemle birlikte kazandığım üniversiteyi ve yerleştiğim yurdu görmek istedik. Hem üniversite çok güzel hem de yurt çok güzel. Bu kadarını beklemiyordum çok mutluyum." diye konuştu.

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Şırnak'ta geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şırnak öğrenci gençlik ve spor il müdürlüğü kyk yurtları

Şırnak Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:17
Sabah
05:40
Öğle
12:13
İkindi
15:47
Akşam
18:36
Yatsı
19:53

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Cuma

Şifa Eczanesi
Sirnakmerkez
Meydan Eczanesi
Cizre
Şifa Eczanesi
Silopi
Nas Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Semih Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.