Şırnak'ta kadın hastanın çift idrar kanalının birindeki taş operasyonla çıkarıldı

Şırnak'ta doğuştan çift idrar kanallı olan kadının, ameliyatla idrar yollarından birinden 1 santimetrelik taş çıkarıldı.

Silopi ilçesinde oturan Kudret Oruç (43) böbrek ağrısı şikayetiyle 1 yıl önce Mersin'deki çeşitli hastanelere başvurdu ancak tedaviye rağmen şikayetleri devam etti.

Bunun üzerine Şırnak Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran'a başvuran Oruç'un, tetkiklerde doğuştan idrar yollarında 2 kanal olduğu ve birinde 1 santimetrelik taş bulunduğu tespit edildi. Demirkıran'ın dün gerçekleştirdiği operasyonla idrar yolundan 1 santimetrelik taş çıkarılan Oruç, hastaneden taburcu edildi.

Op. Dr. Demirkıran, tetkiklerde hastanın doğuştan idrar yollarının ikiye ayrıldığını gördüklerini anlatarak "Tam kapalı ameliyatla hiç kesi olmadan tamamen doğal idrar yolu kanalından girerek, bir santimetre boyutundaki taşını tek ameliyatla çıkardık. Hem böbreğini hem de hastamızın sağlığını kurtarmış olduk. Ameliyattan henüz bir gün geçmesine rağmen hastamızı taburcu ettik." diye konuştu.

