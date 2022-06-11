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Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

11.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de mobil operatör şirketine ait baz istasyonundan kablo çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerindeki bir mobil operatöre ait baz istasyonundan hırsızlık yapılması üzerine harekete geçildi.

Adrese giden ekipler, hırsızlığı yapan şüpheli M.K.K'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin yanındaki çuvalda demir mazgal parçaları, pense, bıçak, tornavida ve baz istasyonuna ait kablolar ele geçirildi.

Hakkında "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

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