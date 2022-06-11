İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerindeki bir mobil operatöre ait baz istasyonundan hırsızlık yapılması üzerine harekete geçildi.

Şişli'de hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

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