Sivas'ta kaybedilen 2 puan sonrası Rıdvan Dilmen'den canlı yayında olay yaratan sözler: Galatasaray'da kriz var!

Galatasaray 16. hafta erteleme mücadelesinde Sivasspor'a konuk oldu. Kritik mücadelede Sarı-Kırmızılılar ilk yarının uzatma dakikalarında Kerem Demirbay'ın ayağından gelen golle 1-0 öne geçerken maçın 86. dakikasında Sivasspor'un penaltı golüyle üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Galatasaray Sivas'tan 1 puanla dönerken zirve yarışında büyük bir yara aldı.
Maçın ardından TV 8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı yorumlarda bulundu.
"Galatasaray tüm olumsuzluklara rağmen pozisyon vermiyor ama Okan Buruk Zaha'ya çok sabretti. 1 puan kötü değildir ama o kadar güç farkı var ama çok hazırlıksız yakalandı."
"Hakemin maçı 2-0'a getirecek penaltı pozisyonunu vermemesi de skoru etkiledi. Abdülkadir Parmak'ın eline çarpıp Mertens'in önüne düşen pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Kerem'in ikinci sarı kartı doğru kart."
"Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir takım ama transferleriyle Fenerbahçe'nin çok gerisinde kaldı. Transferlerinden verim alamadı."
"Okan hocanın son 3 değişikliği acaba mesaj mı? Bir tuhaflık olduğu kesin..."
"Galatasaray'da kriz var bu oyuncular bu kadar küskün olamaz"