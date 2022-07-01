YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

01.07.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

SİVAS (AA) - Sivas ve Kırşehir'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan 3 öğrenciye ödül verildi.

Sivas'ta tam puan alan Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Reyyan Duman ve özel bir okulun öğrencisi Ayşe Zümra Aksu, aileleriyle İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Aslan, hiçbir sınavın yarış olmadığını belirtti.

Başarının emek, sabır ve azim isteyen bir süreç olduğuna dikkati çeken Aslan, "Öğrencilerimiz velilerimizin, öğretmenlerimizin ve diğer paydaşlarımızın desteğiyle bu başarıyı yakaladı. Kendilerini tebrik ediyorum. Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu'ndan Reyyan Duman kızımızın, hafızlığının yanı sıra böyle bir başarı elde etmesi bizi ayrıca gururlandırdı." dedi.

Reyyan Duman da "Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 'Köprü Projesi' kapsamında açtığı kurslara katıldım ve burada öğretmenlerimizin verdiği testleri çözdüm. Tabi evde de düzenli çalıştığım konuların tekrarını yaptım. Hafızlığın başında da çok uzun süre ders çalıştığım için bu sıkı çalışmayı LGS sınavına hazırlanırken akademik derslerde de uyguladım. Bana çok büyük katkı sağladı." diye konuştu.

Ayşe Zümra Aksu da planlı ve düzenli çalışarak sınavdan tam puan aldığını kaydetti.

- Kırşehir

Kırşehir'de de sınavdan tam puan alan Cacabey Ortaokulu öğrencisi Zeynep Ece Başar, öğretmenleri ve ailesi ile Kırşehir Valisi H. Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Buhara, başarılı öğrenciyi ödüllendirerek ailesi ve öğretmenlerini tebrik etti.

Zeynep Ece Başar, ziyaretin ardından gazetecilere, 500 tam puan aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu süreçte, öğretmenleri, okul idarecileri ve ailesinden destek gördüğünü ifade eden Zeynep Ece, "Başarımda kitap okumam çok etkili oldu. Öğretmenlerimin üzerimde emekleri var, yılmadan çalıştım. Eve gitmeden okulda neler yapabileceğimi kafamda planlıyordum. Evde de bu plan üzerinde ders çalışıyordum. Sınavda özel bir program uygulamadım. Deneme sınavlarını nasıl çözüyorsam sınavda da öyle çözdüm." dedi.

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Sivas ve Kırşehir'de LGS sınavından tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Sivas lgs

Sivas Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:06
Sabah
05:00
Öğle
12:41
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:57
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Hastanede cinsel ilişkiye girdiler! Tutuklanmamak için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.