Sivas'ın 100 milyon liralık vizyon projesi "Hamidiye Park" kapılarını açıyor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas'ta aralarında tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesinde yaklaşık 100 milyon lira maliyetle hayata geçirilen Hamidiye Kültür Parkı'nın 29 Ekim'de hizmete açılması planlanıyor.

Sivas-Ankara kara yolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesindeki 251 bin metrekarelik alanda uygulanan "Hamidiye Kültür Parkı" projesi büyük oranda tamamlandı.

Sultan Abdulhamid Han'a at yetiştiren tarihi "aygır depoları"nın da restore edildiği proje kapsamında, müze, restoran, organik ürün satış yerleri, egzotik park, bilim evi, Sivas konağı, butik otel, macera park ve ata sporları merkezi gibi çok sayıda donatı bulunuyor.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine, yıllardır atıl durumda bulunan alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adeta ihya edildiğini söyledi.

Sosyal donatıların yanı sıra bitki türü ve ağaç sayısıyla Türkiye'de en gözde projelerden birisinin alanda uygulandığını belirten Ayhan, "Büyük bir vizyon proje. Sivas için değil, Türkiye için çok büyük marka proje oldu." dedi.

- "Hem ülkemiz hem bölgemiz hem de Sivas'ımız çok güzel bir değer kazandı"

Ayhan, alandaki 11 tescilli yapının da aslına uygun restore edildiğini ve her binaya bir içerik verdiklerini anlatarak, "Kimisini müze yaptık, kimisini Abdülhamid Han Anı Evi, kimi restoran, kimi kitap kafe. Bilim evleri yaptık, aktif engelli yaşam merkezi, ata sporları merkezi, butik otel, çok amaçlı salon, Muzaffer Sarısözen Kültür Sanat Evi gibi yeni binalarla zenginleştirdik." diye konuştu.

Hamidiye Kültür Parkı'nda eğitimden kültüre, sanattan spora her şeyin düşünüldüğünü aktaran Ayhan, şöyle devam etti:

"Sivas'ta 7'den 70 herkesin kendisini bulabileceği, hizmet alabileceği bir mekan olsun istedik, gerçekten de öyle oldu. Bir vatandaşımızın sabah geldiğinde akşama kadar burada çok rahat ve ferah bir şekilde hem gözü hem gönlü doyacak. Sonra da alışverişini yapıp ayrılacağı bir mekan olacak. Gerçekten gurur duyulacak bir yer olduğunu söyleyebilirim. Hem ülkemiz hem bölgemiz hem de Sivas'ımız çok güzel bir değer kazandı."

Ayhan, proje kapsamında 20'ye yakın konseptte hizmet olduğunu, hepsini aynı anda devreye almanın zaman alacağını ifade etti.

Müze, çok amaçlı salon, otel, ata sporları merkezi, hara, restoran gibi bazı bölümleri 29 Ekim'de hizmete açmayı planladıklarını dile getiren Ayhan, projenin tamamının bitmesiyle resmi açılış yapılacağını bildirdi.

- 200-250 kişi doğrudan ekmek yiyecek

Ayhan, 3 yıldır gece gündüz projeye kafa yorduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bittikten sonra vatandaşların güzel muhabbeti ve dualarıyla yükümüz hafifliyor. Kültür Turizm AŞ diye şirket kurduk, burayı yönetecek. Detaylarda bazı birimleri özel sektöre, resmi kurumlarımıza vereceğiz bazı birimleri de bizzat kendimiz işleterek rol model ortaya çıkaracağız. Burası adeta bacasız fabrika, 200-250 kişi doğrudan ekmek yiyecek. Köylülerimizin, çiftçilerimizin, kadın kooperatiflerimizin el emeklerinin satılacağı bir yer olacak. Ekonomi de var burada, bir fabrika gibi adeta. Türkiye'ye örnek bir işletme modelimiz var."

Ayhan, projenin hayata geçmesinde katkısı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, finansmanını sağlayan İçişleri, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Çevre ve Şehircilik ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarına teşekkür etti.