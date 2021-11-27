Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpeği için yetiştirme çiftliği hizmete girdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde, Kangal köpeğinin ırk ve gen özelliklerinin muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, marka değerinin yükseltilmesi amacıyla yenilenen “Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği” hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği himayesinde, Kangal Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve Kangal ilçesindeki maden firmalarının katkılarıyla yenilenen tesisin açılış törenine, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Ayhan, Kangal köpeklerinin doğalarına uygun şartlarda uzman ellerde ve devlet ciddiyetiyle varlıklarını sürdürebilmeleri için iki önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

İl merkezinde havaalanına yakın konumda bilimsel metotlar ışığında ırkın korunması, el değişimlerinin standartlara bağlanması ve takibi amacıyla bir merkezi tamamladıklarını anımsatan Ayhan, "Merkezimizde, Kangal Köpeği Müzesi, gezinti alanları ile ziyaretçiler için sosyal donatılar da sağladık. Bugün de projemizin en önemli güç merkezi olan Kangal ilçemizde Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği'mizin açılışını gerçekleştirerek, marka değerimize en güzel şekilde sahip çıktığımızı bir kez daha göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da Kangal'ın Türkiye'nin bir markası olduğunu belirterek, Kangal köpeğine yakışır bir tesisin ilçeye kazandırıldığını ifade etti.

Konuşmalardan sonra tesise destek veren firma temsilcilerine teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un duasıyla çiftlik hizmete açıldı.