YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

21.08.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor yarın saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
demir grup sivasspor futbol süperlig

Sivas Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:42
Öğle
12:40
İkindi
16:25
Akşam
19:28
Yatsı
20:54
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.