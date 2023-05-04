Sivasspor beraberliği sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci'ye olay sözler! "Sahada özür dile"

Çünkü rahattı... Maç iki ayaklıydı ve eleştirisiz bir beraberliği özlemiş olmalıydı Jesus. Son dakikalarda Fenerbahçeli futbolcuların biraz başına buyruk hareket edip teknik direktörlerinin planlarını bozacak şekilde bireysel gol arayışları vardı ama sonuç alamadılar neyse ki!.. Skordan herkes o kadar memnundu ki, King’i penaltıyla durduran Muammer’e bile düdük çalmadı hakem, görmeyen hakemi uyarmadı VAR... Fenerbahçe’ye gelince “gözleri VAR ama görmüyorlar”! Öyle bir maçtı ki, ne bir hüküm yarattı, ne tat verdi, ne de sonuçları oldu. Oynanmasa da olurdu yani.