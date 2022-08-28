YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

28.08.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor beşiktaş futbol

Sivas Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:20
Sabah
05:49
Öğle
12:38
İkindi
16:20
Akşam
19:18
Yatsı
20:41
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.