SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.
Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 21.45'te Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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