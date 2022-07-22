Demir Grup Sivasspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0, Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etmiş, Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz berabere kalmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Sportplatz Friedberg Stadyumu'nda Sigma Olomouc ile karşı karşıya geldi.

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

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