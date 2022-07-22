YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

22.07.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Avusturya'da hazırlık maçında karşılaştığı Çekya ekibi Sigma Olomouc ile 1-1 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Sportplatz Friedberg Stadyumu'nda Sigma Olomouc ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan Macher Markus, Schenke Patrick ve Dambo Adnan hakem üçlüsü görev yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay maça, Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Aaron Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Dmytro Semeniv, Max Gradel ve Mustapha Yatabare 11'iyle başladı.

Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna Erdoğan Yeşilyurt, Murat Paluli, Karol Angielski, Fredrik Ulvestad, Ziya Erdal, Armin Derlek ve Caner Osmanpaşa dahil oldu.

Çekya ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını 42. dakikada Rusek'in golüyle 1-0 önde kapattı. Maç, 50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle 1-1 sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Bolu kampında Al Shamal SC'yi 2-0, Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etmiş, Avusturya kampında ise Szombathelyi Haladas ile golsüz berabere kalmıştı.

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Sivasspor hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaştı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Avusturya futbol hazırlık maçı sigma olomouc

Sivas Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:16
Öğle
12:43
İkindi
16:38
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.