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Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek

16.07.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ulaştı.

Kentte akşam saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştiren futbolcular, 26 Temmuz'a kadar hazırlıklarına Stegersbach'da devam edecek.

Sivasspor kamp sürecinde, 20 Temmuz'da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz'da Çekya takımı Sigma Olomouc ve 25 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC ile hazırlık maçı yapacak.

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da

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