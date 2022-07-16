Sivasspor kamp sürecinde, 20 Temmuz'da Macaristan ekibi Szombathelyi Haladas, 22 Temmuz'da Çekya takımı Sigma Olomouc ve 25 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC ile hazırlık maçı yapacak.

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek

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