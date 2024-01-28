Sivasspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ın hakem kararı! Artık her hafta bunu yapacaklar...

"HAKEM İSTATİSTİKLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Feyyaz Uçar ayrıca "Tepkimiz bugüne değil. Niye bunlar hep Beşiktaş'a oluyor. Biz hakemden gol yiyen takımız. Aynı şey devam ediyor. Verilmeyen net bir penaltı var. Sabrımız taştı! Maçın skoruna direkt etki eden şeyler bunlar. Bu hafta yönetin kurulumuzla bir briefing sunacağız. Bir eski değerli hakem, rapor verecek. Bugüne kadar olan şeyleri toplamış. Bundan sonra hakem istatistiklerini paylaşacağız. Buradan yürüyeceğiz dostlar. Sakın ola bize bir avantaj sağlamasınlar. Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok! Doğru yönetime ihtiyacı var. Bundan sonra hakemle ilgili her şeyi paylaşacağız. Bu hafta başkanımızla toplantının ana gündemi hakemler olacak. Artık yeter!" dedi.