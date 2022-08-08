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Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

08.08.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Demir Grup Sivasspor 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor demir grup sivasspor futbol süperlig

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