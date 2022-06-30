YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

30.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

SİVAS (AA) - Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde bir otelin sahasında çalışmalarını sürdüren Sivasspor, günün ilk antrenmanını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise kanat şut çalışmaları yaptı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış ve Baver Kuçkar ise kaleci antrenörü Zafer Özgültekin yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor akşam yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, kamp merkezini ziyaret ederek Sivasspor'a başarılar diledi.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sivas Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:06
Sabah
05:00
Öğle
12:41
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:57
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.