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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

04.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Gerede ilçesindeki bir otelde kampta bulunan kırmızı-beyazlılar, yardımcı antrenörler gözetiminde sabah antrenmanı yaptı.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan Sivas ekibi, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları, akşam yapılacak antrenmanla sürecek.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Bolu demir grup sivasspor

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