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Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

30.08.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde açık alanda bulunan saman balyaları yandı.

Karşıyaka Mahallesi Kızılırmak kenarında ahır, samanlık ve evlerin bulunduğu açık alanda saman balyaları tutuştu.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Zara Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı

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yangın Zara Sivas

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