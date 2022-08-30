SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde açık alanda bulunan saman balyaları yandı.
Karşıyaka Mahallesi Kızılırmak kenarında ahır, samanlık ve evlerin bulunduğu açık alanda saman balyaları tutuştu.
Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Zara Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sivas'ta açık alandaki saman balyaları yandı
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