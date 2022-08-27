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Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

27.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, Sivas-Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Sivas-Kayseri kara yolunda seyreden İ.E.K. idaresindeki 58 BS 056 plakalı otomobil, Sivas Cumhuriyet Üniversitesine (SCÜ) 2 kilometre kala kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü İ.E.K. ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, kara yolunun Kayseri istikametinin kısa süre ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Aydınlatma direği ve kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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