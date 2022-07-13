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Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

13.07.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi'nde 4 katlı apartmanın depo olarak kullandığı bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında üst katlarda bulunan bazı kişiler dumandan etkilendi.

İtfaiye merdiveniyle indirilen 5 kişiye, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

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yangın Sivas

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