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Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

02.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şeyhşamil Mahallesi'nde aynı sitede oturan M.A. (36) ile aralarında husumet bulunan E.K. (32) karşılaştı.

Çıkan tartışmanın ardından M.A, tabancayla E.K'yi bacaklarından vurarak yaraladı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından E.K, Numune Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan M.A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

Sivas'ta bir kişi silahla vurularak yaralandı

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