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Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

22.07.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

1. OSB'de atık lastiklerden enerji üreten bir fabrikanın deposunda, işçilerin temizlik yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada yangına müdahale etmek isteyen işçilerden 4'ü dumandan etkilendi.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 işçi ambulansta tedavi edildi, F.D. ve M.B. ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Öte yandan bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da depoda incelemede bulunduktan sonra ekiplerden bilgi aldı.

Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

Sivas'ta fabrikanın deposunda çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sivas organize sanayi bölgesi osb

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