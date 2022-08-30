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Sivas'ta fener alayı düzenlendi

30.08.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tren Garı önünde başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile katılan askerlere vatandaşlar zaman zaman tezahüratta bulundu.

Fener alayına Vali Yılmaz Şimşek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:22
Sabah
05:51
Öğle
12:38
İkindi
16:18
Akşam
19:15
Yatsı
20:38
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

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