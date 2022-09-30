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Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

30.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangında bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Gümüştepe köyü yolunda bulunan ambalaj atıklarının toplandığı geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında, depodaki atık toplama kamyoneti kullanılamaz hale geldi.

Depo yetkilisi Hüseyin Bilgi, "Evim buraya çok yakın, gece çocuğumun ağlama sesi ve patlama sesine uyandım. Yangını o sıra fark ettim." dedi.

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ta geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Sivas Şarkışla

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