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Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü

05.10.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Durmuş Canpolat (72) idaresindeki 58 HE 486 plakalı hafif ticari araç, eski Akçakışla yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Canpolat ile araçtaki Zeynep Canpolat (56) ve Ayşe Esen (78) yaşamını yitirdi.

İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü

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Anahtar Kelimeler:
ambulans cenaze aracı jandarma

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