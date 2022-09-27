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Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

27.09.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazanın, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu gerçekleştiği öğrenildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta şoförü kalp krizi geçiren halk otobüsünün, park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ömer Odabaşı idaresindeki 58 H 0116 plakalı halk otobüsü, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

Otobüsün yol kenarındaki büfeye çarparak durabildiği kazada, 7 kişi yaralandı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs şoförü ile 7 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

- Kazanın, sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu gerçekleştiği öğrenildi

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Sivas halk otobüsü kaza

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