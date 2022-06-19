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Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

19.06.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki hastane inşaatında çalışan Burhanettin K. (44), binanın 6. katında demirlerin paslanmaması için antipas boya yaparken dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Ekipler, Burhanettin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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