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Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

03.08.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kayıp ihbarında bulunulan 13 yaşındaki çocuk için arama yapılıyor.

Diyarbakır'dan çobanlık yapmak için ailesiyle kente gelen Mehmet D'nin (13) Serpincik köyü civarındaki evlerine dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye AFAD, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Serpincik Gölü başta olmak üzere bölgede arama yaptı. Aramada jandarma iz takip köpeği Peron da kullanıldı.

Kaybolan Mehmet D'nin kardeşi Miran D, ağabeyinin oyun oynarken yanlarından uzaklaştığını ve dün geceden bu yana kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
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