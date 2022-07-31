ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenen KPSS'nin genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ( KPSS ) genel yetenek ve genel kültür oturumuna yanında kimliği olmadığı için giremeyen aday , gözyaşlarını tutamadı.

Sivas'ta kimliğini unuttuğu için KPSS'ye giremeyen aday gözyaşı döktü

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