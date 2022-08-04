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Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

04.08.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Kızılırmak'ın geçtiği Karşıyaka Mahallesi tarihi Kesik Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Numunelerin analiz için ilgili laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi.

Su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak gerçekleştiği tahmin edilen ölümlerin, kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

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