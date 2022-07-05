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Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

05.07.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta oğlunun geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Y.Z.D. (57), annesi H.D'yi (75) hastaneye götürmek için 58 NL 061 plakalı minibüsü ile Karşıyaka Mahallesi'nde oturduğu evin önüne geldi.

Sürücü geri manevra yaptığı sırada, rahatsızlanarak yere düşen annesinin üzerinden aracıyla geçti.

Olay yerinde hayatını kaybeden H.D'nin cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Y.Z.D, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

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