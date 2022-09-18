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Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

18.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

E.E. (18) idaresindeki plakası olmayan motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Millet Bahçesi yan yolunda, M.Ö. yönetimindeki 09 JJ 204 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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