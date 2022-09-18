SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.E. (18) idaresindeki plakası olmayan motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Millet Bahçesi yan yolunda, M.Ö. yönetimindeki 09 JJ 204 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sivas'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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