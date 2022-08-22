SİVAS (AA) - Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanağın ardından kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Caddelerdeki su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.
Sivas'ta sağanak etkili oldu
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