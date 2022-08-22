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Sivas'ta sağanak etkili oldu

22.08.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta sağanak etkili oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanağın ardından kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Caddelerdeki su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sivas'ta sağanak etkili oldu

Sivas'ta sağanak etkili oldu

Sivas'ta sağanak etkili oldu

Sivas'ta sağanak etkili oldu

Sivas'ta sağanak etkili oldu

Sivas'ta sağanak etkili oldu

Sivas'ta sağanak etkili oldu

Sivas'ta sağanak etkili oldu

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Anahtar Kelimeler:
Sivas sağanak

Sivas Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:43
Öğle
12:40
İkindi
16:25
Akşam
19:27
Yatsı
20:52
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