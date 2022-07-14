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Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

14.07.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta şehit aileleri, gaziler ve yakınları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda bir araya geldi.

Hamidiye Kültür Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren necip Türk milletinin 15 Temmuz gecesi dik durarak vatanını müdafaa ettiğini, soysuzlara prim vermediğini ve o gece tanklara, uçaklara meydan okuduğunu söyledi.

Bu hain girişimin, FETÖ gibi karanlık ellerin ülkenin geleceğini çalmaya çalıştığını, tüm birikimlerini yerle bir etmeye çalıştığını açıkça gösterdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, toplumsal hafızamızı sürekli diri tutacağız. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Türkiye'nin büyük mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımlarını ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Aziz Türk milleti, bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmamıştır, Allah'ın izniyle de olmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize ise hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Rabbim, her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi hainlerden korusun, bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın."

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise 15 Temmuz akşamı milyonlarca insanın vatan, bayrak ve devlet için şehit olmak amacıyla sokağa döküldüğünü söyledi.

Aralarında Sivaslıların da bulunduğu 251 vatan evladına o gece şehitliğin nasip olduğunu belirten Ekinci, şehitlerin ve o gecenin asla unutulmayacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de ülkenin birliğini ve bütünlüğünü koruma adına canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise uzun ömürler diledi.

Programa il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Sivas'ta şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:08
Öğle
12:43
İkindi
16:39
Akşam
20:07
Yatsı
21:49
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