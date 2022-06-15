SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde selden etkilenen köyde ekipler temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kentte dün etkili olan sağanağın ardından sel oluşan Hacıyusuf köyünde çalışma başlattı.
Ekipler, iş makineleri yardımıyla dere yatakları ile köy yolundaki çamur ve molozları temizledi.
İl Özel İdaresi ekiplerine DSİ, belediye, karayolları, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Öte yandan Gemerek Kaymakamlığında oluşturulan kriz masası, yaklaşık 1 haftadır yoğun yağışların etkili olduğu ilçede selden etkilenen yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışması yapıyor.
Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
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