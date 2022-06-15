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Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

15.06.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde selden etkilenen köyde ekipler temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kentte dün etkili olan sağanağın ardından sel oluşan Hacıyusuf köyünde çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla dere yatakları ile köy yolundaki çamur ve molozları temizledi.

İl Özel İdaresi ekiplerine DSİ, belediye, karayolları, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Öte yandan Gemerek Kaymakamlığında oluşturulan kriz masası, yaklaşık 1 haftadır yoğun yağışların etkili olduğu ilçede selden etkilenen yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışması yapıyor.

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor

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