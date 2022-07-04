Sivas'ta trafik kazasında vefat eden Turunç çiftinin cenazeleri toprağa verildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinden Zara ilçesine doğru seyreden Göksal Y. idaresindeki 60 AAS 007 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada otomobilde bulunan Elmas Y. ile Mehmet ve Betül Turunç hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan sürücü ise İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilmişti.

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