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Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

07.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek kent yakınındaki mesire alanına inşa edilen yamaç evleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'na ilk olarak 2015 yılında inşa edilen 7 Hobbit Evi'nin, yurt içi ve dışından ziyaretçilerden yoğun talep görmesi üzerine 2017'de sayısı 24'e çıkarıldı.

Toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken evler, Kovid-19 döneminin büyük bir bölümünde izole tatil yapmak isteyen ziyaretçilerine doğayla iç içe otel konforunda konaklama imkanı sunuyor.

İçerisinde mutfak, salon, yatak odası, banyo bölümleri olan ve bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayabileceği şekilde inşa edilen evler, tam kapanma sürecinin ardından geçilen normalleşmeyle tekrar ziyaretçilerin uğrak yeri haline geldi.

İşletme müdürü Murat Kuzu, AA muhabirine, 2 ay önce tam kapanma sürecinin sona ermesiyle ziyaretçilerin tekrar bölgeye gelmeye başladığını belirterek, "Salgın döneminden biz de olumsuz etkilenmiştik ama kısıtlamaların kaldırılmasıyla özellikle Avrupa'dan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gurbetçilerimiz evlerimize yoğun ilgi gösteriyor hatta şu anda yoğunluk had safhada." dedi.

Normalleşme sürecinde de insanların kalabalıktan ve riskten uzak, doğayla iç içe ortamları tercih ettiklerine dikkati çeken Kuzu, "Evlerimizde 5 kişiye kadar konaklama imkanı var, müşterilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak donanıma ve odalara sahip. En önemlisi insanlarımız burada aile ortamında birbirinden bağımsız şekilde konaklayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor

Sivas'taki "Hobbit Evleri" normalleşme sürecinde ilgi görüyor
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Anahtar Kelimeler:
Sivas normalleşme

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