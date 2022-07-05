YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

05.07.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Bazı sivil toplum kuruluşları, LGBT'li grubun Ankara'da düzenleyeceği yürüyüşe tepki gösterdi.

Hacı Bayram Camisi'nde toplanan 50'den fazla sivil toplum kuruluşu adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve MGV Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver, dünyada sistematik bir şekilde insan doğasına yönelik organize saldırı başlatıldığını söyledi.

"İnsanın onur ve haysiyetini hedef alan bu küresel saldırılar son dönemde ahlaksızca, fütursuzca, haysiyet ve şereften uzak birtakım eylemlerle karşımıza çıkmaktadır." ifadesini kullanan Şanver, "Her türlü onursuzluğu, çirkinliği, ahlaksızlığı gerçekleştirerek, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi gibi kılıflarla, küresel emperyalist odakların fonları yardımıyla organize olan LGBT yapıları, bu güzide toprakları ve insanları hedef almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik üzerinde oynanan küresel çaplı organizasyonlara izin vermeyeceklerini dile getiren Şanver, Türkiye'nin milli kadroları olarak oynanan oyunun farkında olduklarını ve sivil toplum anlayışının gerektirdiği bir duyarlılık içerisinde tavırlarını ortaya koymaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Ahlak ve maneviyatın, bütün insanların huzuru ve bir arada yaşama kültürünün teminatı için gerekli olduğunu söyleyen Şanver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgürlük adı altında toplumu rahatsız edecek ve gençlerimizi ahlaksızlığa yöneltecek olan bütün eylemlerden, etkinliklerden, yapılardan uzak durulması gerekmektedir. Ahlakı örselenmiş, dini değerleri işlevsizleştirilmiş bir toplumun ayakta kalamayacağını biliyoruz. Bunu bilen düşmanlarımızın bir operasyonu olarak algıladığımız, LGBT toplantı çağrılarına karşı mukavemet gösterecek ve asla müsaade etmeyeceğiz. Tüm insanlığı hayra, iyiliğe, güzelliğe, yani önce ahlak ve maneviyata davet ediyoruz."

Şanver, şunları kaydetti:

"Sefil LGBT organizasyonu günlerdir ülkemizi ve milletimizi tahrik eden yürüyüş ve eylemlerini şimdi de Ankara'da yapma kararı almıştır. Bu yürüyüş ve eylemin organizatörleri, katılımcıları ve tüm destekçileri bilmeli ki, biz bu hayasız meydan okumanıza karşı sessiz kalmayacağız. Bu sürecin dış kaynaklı bir organize kaos süreci olduğunu, milletimiz ve devletimize karşı da bir meydan okuma olduğunu görüyoruz. Ankara'da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak dün olduğu gibi bundan sonra da her türlü ahlaksızlığın karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyor, düzenlenmek istenen onursuz yürüyüşün karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu yürüyüşü gerçekleştireceklere son çağrımızdır, bu ifsattan vazgeçin, bu yürüyüşten vazgeçin, insan onurunu çiğnemekten vazgeçin."

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Sivil toplum kuruluşlarından LGBT'nin düzenleyeceği Ankara yürüyüşüne tepki

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
lgbt

Ankara Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:25
Sabah
05:19
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Küvette tamamen çıplak poz verdi! Manzaranın karşısına geçti

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Umursanmayınca sorun çıkabilir! Ölümcül olabilir

Umursanmayınca sorun çıkabilir! Ölümcül olabilir

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.